فيضانات أستراليا ترغم السلطات على الاستعانة بالجيش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب)

أجبرت السلطات الأسترالية على الاستعانة بالجيش بسبب الفيضانات الاستثنائية التي ضربت البلاد.

وكانت الأرصاد الجوية الأسترالية حذرت الأحد من أمطار جديدة وخطر وقوع زوابع وهبوب رياح عنيفة في الأيام المقبلة ، مشيرة إلى احتمال أن تغمر المياه نحو عشرين ألف مسكن إذا استمرت الأمطار.



ونشرت القوات العسكرية الإثنين آليات برمائية لانتشال السكان الذين أضاؤوا مصابيح على أسطح منازلهم، فيما انهمرت أمطار غزيرة على ولاية كوينزلاند.

ويشهد شمال أستراليا الذي يسوده مناخ استوائي أمطارا موسمية في هذا الوقت من السنة، غير أن السيول التي انهمرت في الأيام الأخيرة فاقت بكثير المنسوب الاعتيادي، ولا سيما في مدينة تاونسفيل الساحلية.

وأعلنت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاكزوك السبت أن مثل هذه الأمطار "ليست حدثا يحصل كل عشرين عاما، إنه حدث يحصل كل مئة عام".

وتسجل المنطقة متوسط ألفي ملم من الأمطار كل سنة، لكن بعض المدن قد تتخطى هذا الحد خلال بضعة أيام فقط.





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