فرنسا تنفذ ضربات جوية ضد جماعة ليبية مسلحة في تشاد

أخبار الآن | باريس- فرسنا (أ ف ب)



أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الاثنين أن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 شنّت الأحد ضربات إسناد للجيش التشادي في شمال تشاد، لوقف تقدم رتل من 40 آلية تابعة لمجموعة مسلحة انطلقت من ليبيا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا التدخل جاء استجابة لطلب السلطات التشادية، وأتاح عرقلة هذا التقدم العدائي , وتفريق الرتل" الذي كان "يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية".

انطلقت الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في عملية "برخان" في منطقة الساحل من قاعدة نجامينا الجوية، حيث حلقت في البدء على ارتفاع منخفض جداً فوق الرتل الذي واصل تقدمه رغم هذا التحذير. ثم نفذت طائرات "ميراج 2000" في طلعة ثانية ضربتين.

وقال المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر "رُصد الرتل قبل 48 ساعة على الأقل. نفذت القوات الجوية التشادية ضربات لوقف تقدمه" قبل ان تطلب من فرنسا التدخل.

واوضح أن الضربات الفرنسية نُفذت "بين تيبستي وإينيدي" ضد هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها، بعدما تمكنت من التوغل لمسافة تصل إلى 400 كلم داخل البلاد.



اقرا: الجيش الليبي يوقع خسائر فادحة بصفوف المعارضة التشادية