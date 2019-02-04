دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

اعترفت عدد من الدول الأوروبية بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا رسميا للبلاد.

تأتي هذه الخطوة بعدما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة تنتهي مساء أمس كانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن رئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو "يملك الشرعية لإجراء انتخابات" رئاسية في هذا البلد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 كانون الثاني/يناير، بالمعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة للبلاد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية لمحاولة دفع مادورو إلى التنحي ودعت الجيش للانضمام إلى غوايدو.



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