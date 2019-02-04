العثور على جثث هاييتيين قبالة الباهامس

أخبار الآن | باهاماس - البحر الكاريبي - (أ.ف.ب)

عثر على جثث 28 هايتيا قضوا في عرض البحر بعد غرق مركبهم قبالة جزر الباهاماس، وفق ما أفادت يوم أمس القوات البحرية لهذا الأرخبيل، في مأساة بحرية جديدة تطال مهاجرين هاربين من أفقر دول منطقة الكاريبي.

ووصفت السفارة الأمريكية في هايتي في تغريدة على تويتر السفينة بأنها سفينة تهريب أشخاص من هايتي.



وقالت القوات البحرية الملكية في الباهاماس تم إنقاذ 17 شخصا أحياء وانتشال 28 جثة من المياه

وتابعت "ما من رحلة تستحق المخاطرة بالأرواح"، موجّهة نداء إلى العائلات والمجتمعات أكدت فيه أنّ "الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب خطيرة وكثيرا ما تنتهي بمأساة".

وأوضحت القوات البحرية في الباهاماس أنه خلال العام الجاري فقط تم القبض على حوالي 300 هايتي لمحاولتهم دخول البلاد بصورة غير شرعي في أربعة حوادث منفصلة.

ويعيش أكثر من 60 بالمئة من سكان هايتي بأقل من دولارين في اليوم، ويحاول كثر الوصول إلى الباهاماس أو توركس وكايكوس بصورة غير شرعية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، هاجر آلاف من الشباب في هايتي إلى تشيلي أو البرازيل، حيث يتم الحصول على تأشيرات الدخول بسهولة أكبر.

ومنذ الزلزال الذي وقع في 12 كانون الثاني/يناير 2010 وأدى الى سقوط أكثر من 200 ألف قتيل وتدمير جزء كبير من العاصمة بور أو برنس ونزوح أكثر من مليون هايتي، حصل نحو 60 ألف من سكان هذا البلد على وضعية حماية موقتة في الولايات المتحدة.

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