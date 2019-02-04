عاجل

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من صواريخ إيران الباليستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار الاتحاد في بيان مشترك نادر بأن تواصل إيران جهودها لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق يعمق الارتياب.

 

اقرأ أيضا:
إيران تحذر أوروبا من إجبارها على تطوير مدى صواريخها 

الاتحاد الأوروبي يطلق رسميا آلية للتجارة مع إيران

#الاتحاد الاوروبي #اخبار عالمية #ايران

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...