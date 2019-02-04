الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من صواريخ إيران الباليستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار الاتحاد في بيان مشترك نادر بأن تواصل إيران جهودها لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق يعمق الارتياب.

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