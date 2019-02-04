ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب نفط في المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة انفجار أنبوب نفط بوسط المكسيك إلى 125 قتيلا فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات.



واشتعلت النيران في 18 كانون الثاني/يناير في أنبوب نفط شمال العاصمة بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات، لينفجر ويقتل العشرات.



وجذب هذا التسرب حوالي 700 من سكان البلدة الذين تهافتوا على جمع الوقود ففاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وجاءت هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.

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