مبعوث واشنطن يصل سيول لبحث قمة ترامب - كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيغون Steven Pigeon ، إلى كوريا الجنوبية، الأحد.

ومن المتوقع أن يلتقي بيغون، نظيره الكوري الجنوبي، لي دو هون، في سيول، الاثنين.

كما سيعقد بيغون اجتماعا منفصلا مع نظيره الكوري الشمالي لمناقشة القمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.

ولم يُكشف حتى الآن عن مكان انعقاد القمة، ولكن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أنها ستكون في دولة آسيوية.

وذكر بومبيو، الخميس الماضي، أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة القادمة بين الرئيس، ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، والتي ستعقد في مكان ما في #آسيا.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير/شباط. وأضاف: "سنعقدها في مكان ما في آسيا".

وتابع: "سأرسل فريقا إلى هناك. هم يتجهون إلى هناك حاليا لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية".

ولم يذكر بومبيو مقر انعقاد القمة. وكانت فيتنام قالت الأسبوع الماضي إنها لم تتلق معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترمب وكيم، لكنها عبرت عن ثقتها في قدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون قبل أسبوعين إن فيتنام حريصة على استضافة القمة، وأفاد مصدران أن هانوي تعد لاستقبال كيم في زيارة دولة.

وجرى الحديث أيضا عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترمب وكيم في يونيو/حزيران، وبانكوك كمقرين محتملين لعقد القمة.

وقمة يونيو/حزيران هي أول اجتماع بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم بالعمل صوب نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.



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