فيضانات غير مسبوقة تجتاح شمال شرق أستراليا

أخبار الآن | كوينزلاند - أستراليا (أ ف ب)

حولت فيضانات غير مسبوقة منذ قرن الشوارع في شمال شرق أستراليا إلى أنهار , وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.

وحذرت السلطات من الأعاصير , ومن إمكانية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وعادة ما يشهد شمال أستراليا الاستوائي هطول أمطار غزيرة خلال هذه الفترة من العام, لكن الأمطار هذه المرة تجاوزت المعدلات الطبيعية، وتسببت بقطع الكهرباء عن آلاف السكان في مدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند بينما أغلقت الطرقات بفعل الفيضانات.

وقال مدير مكتب أرصاد الولاية بروس غان للصحافيين الأحد أنه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تغمر المياه نحو 20 ألف منزل في حال تواصل هطول الأمطار.

ودعت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستازيا بالازوك السكان إلى توخي الحذر.

وقال آدم بلازاك من مكتب الأرصاد لوكالة فرانس برس إن هطول الأمطار الغزيرة قد يستمر حتى الخميس بينما قد تستغرق مياه الفيضانات بعض الوقت لتتراجع حتى ولو خفت الأمطار.

وتهطل أمطار بمعدل نحو 2000 ملم سنويا على المنطقة لكن بعض البلدات بدت من الآن في طريقها لتجاوز هذا المعدل.

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