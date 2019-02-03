سفير فنزويلا في دولة عربية يعلن انشقاقه عن حكومة مادورو

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، السبت الماضي، مقطع فيديو لسفير فنزويلا في العراق جوناثان فيلاسكو، يعلن فيه انشقاقه عن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال فيلاسكو في الفيديو الذي نشره موقع "Nacional": "يا شعب فنزويلا، أنا جوناثان فيلاسكو، أعلن أن المجلس الوطني هي القوة الوحيدة والشرعية".

وأضاف: "مكاننا الوحيد هو إلى جانب الشعب والدستور والبرلمان الفنزويلي. المهندس غوايدو يمتلك حقاً وواجباً دستورياً لتولي منصب رئيس الجمهورية. سيد خوان غوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور. مادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها".

ودعا السفير المنشق الشعب الفنزويلي لدعم غايدو، معتبراً ذلك من "المسؤوليات الدستورية ومن الواجب".

ويعتبر فيلاسكو أول سفير يعلن انشقاقه عن حكومة مادورو. وحتى الآن، لم يصدر أي بيانٍ رسمي سواء من مادورو أو غايدو على تصريحات السفير.

مصدر الصورة: تويتر

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