خوفاً من نتائج البريكست.. تغيير خطة طوارئ انقاذ الملكة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف)

مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك مخاوف متصاعدة من حدوث اضطرابات في لندن اذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي مرضي مع الاتحاد

وقد صرح مصدر في الحكومة البريطانية لم يكشف عن هويته لصحيفة "صنداي تايمز" بأن خطط الطوارئ لإنقاذ العائلة المالكة خلال الحرب الباردة قد تم "إعادة تطويعها" خلال الأسابيع الأخيرة استعدادا لاحتمال حدوث اضطرابات .

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد إن الخطط كانت موضوعة في الأصل للتعامل مع حالة وقوع هجوم نووي من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. وتشمل الخطط نقل الملكة ودوق أدنبره من لندن إلى مكان غير معلوم.

من جانبها قالت صحيفة ذا ميل أون صنداي إنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث إلى مواقع آمنة بعيدا عن لندن.

وقال جاكوب ريس-موج وهو مشرع من المحافظين وأحد داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي لذا ميل أون صنداي إنه يعتقد أن الخطط أوضحت فزعا غير ضروري للمسؤولين حول عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ أن أفرادا كبارا في العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية.

لكن صنداي تايمز قالت إن ضابط الشرطة الذي كان مكلفا في السابق بحماية العائلة المالكة داي ديفيز توقع أن تنتقل الملكة إليزابيث من لندن إذا حدث اضطراب.

ونقلت الصحيفة عن ديفيز قوله "إذا كانت هناك مشاكل في لندن، فمن الواضح أنه سيجري نقل العائلة المالكة بعيدا عن هذه الأماكن الرئيسية".

وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس آذار المقبل وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية "لعدم التوصل لصفقة" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت جماعات عمل من اضطرابات واسعة النطاق إذا ما كانت هناك تأخيرات مطولة لواردات الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة واحتمال حدوث حالات نقص في الغذاء والدواء.

وألقت الملكة (92 عاما) كلمتها السنوية الشهر الماضي أمام جماعة نسائية محلية تم تفسيرها على نطاق واسع في بريطانيا بأنها تطلب من السياسيين التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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