خطة لإجلاء الملكة إليزابيث من لندن بسبب بريكست

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم الأحد، إن مسؤولين بريطانيين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة ,

لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن , إذا عانت بريطانيا من اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

أضافت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي أن خطط الطوارئ هذه موجودة منذ الحرب الباردة, لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما قالت صحيفة ذا ميل أون صنداي إنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث إلى مواقع آمنة بعيدا عن لندن.

وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس آذار المقبل وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية لعدم التوصل لصفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت جماعات عمل من اضطرابات واسعة النطاق إذا ما كانت هناك تأخيرات مطولة لواردات الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة واحتمال حدوث حالات نقص في الغذاء والدواء.

وألقت الملكة "92 عاما" كلمتها السنوية الشهر الماضي أمام جماعة نسائية محلية تم تفسيرها على نطاق واسع في بريطانيا بأنها تطلب من السياسيين التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن صنداي تايمز قالت إن ضابط الشرطة الذي كان مكلفا في السابق بحماية العائلة المالكة داي ديفيز توقع أن تنتقل الملكة إليزابيث من لندن إذا حدث اضطراب.

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