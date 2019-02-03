حادثة قطار تقتل ستة أشخاص في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح , بعدما خرج قطار سريع عن سكته في ولاية بهار الهندية.



وتعهدت الشركة بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة التي تأتي بعد أيام من إعلان الحكومة أنها حسنت إجراءات السلامة في شبكة سكك الحديد، وتقديم تعويض بقيمة سبعة آلاف دولار لأقارب القتلى.



وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها القنوات التلفزيونية المحلية حشودا ضخمة تتجمع قرب موقع الحادث حيث عمل عناصر الإنقاذ على رفع العربات المنقلبة.

وخرجت تسع عربات من القطار الذي كان متوجها إلى نيودلهي عن السكة صباح الأحد في محطة تقع على بعد 30 كلم شرق عاصمة الولاية باتنا.

وبدت فرق الإنقاذ وهي تبحث برفقة كلاب عن ركاب علقوا في العربات المتضررة.

وكان معظم الركاب نائمين عندما خرج القطار الذي كان يسافر بسرعة 55 كلم في الساعة عن السكة.

وتعد شبكة سكك الحديد من أهم وسائل المواصلات في الهند عند قطع مسافات طويلة لكنها تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية، ما تسبب بوقوع كوارث.

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