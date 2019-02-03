الولايات المتحدة تدعو الجيش الفنزويلي إلى دعم غوايدو

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

دعت واشنطن العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، على غرار الجنرال في القوات الجوية، فرانشيسكو يانيز، الذي قال إنه لم يعد يعترف بـ"السلطة الديكتاتورية" لنيكولاس مادورو.

وكتب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، على تويتر إن الولايات المتحدة تدعو جميع عناصر الجيش إلى الاقتداء بالجنرال يانيز , وحماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديمقراطية .

ودعا يانيز، العضو في القيادة العليا للقوات الجوية، في مقطع فيديو تم تداوله على تويتر السبت، بقية أفراد الجيش للانشقاق وعدم القيام بما يؤذي الشعب الفنزولي، معترفاً بشرعية خوان غوايدو.

كما لفت إلى أن الشعب الفنزيلي عانى ما فيه الكفاية، مشيراً إلى أن 90% من أفراد القوات المسلحة لا يؤيدون مادورو.

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