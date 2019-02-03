الجيش الأمريكي يقتل 13 مسلحاً من الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته شنت الجمعة غارة جوية جنوبي الصومال، وقتلت 13 عنصراً من جماعة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة الأميركية لمنطقة أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الغارة لم تسفر عن إصابة أو قتل أي مدني، واستهدفت فقط مقاتلي الشباب الصومالية في غاندرشا بمنطقة شبيلي السفلى.

وتستهدف الغارات الجوية الأميركية مقاتلي الشباب جنوبي ووسط الصومال، حيث مازالت هذه الجماعة تحكم سيطرتها على بعض المناطق.

ووفقا للبيان، فإن مقاتلي هذه الجماعة المتطرفة استخدموا سابقا غاندرشا، على بعد 48 كم جنوب غربي مقديشو، كنقطة تجمع لشن هجمات منها بسيارات مفخخة بمتفجرات بدائية الصنع تهدد العاصمة وسكانها، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وفي 15 و16 ديسمبر، قتلت 6 غارات أميركية، 62 مسلحا من جماعة الشباب قرب غاندرشا، كانوا، حسبما أعلنت قيادة (أفريكوم)، يحضرون لشن هجوم على قاعدة لقوات الحكومة الصومالية بالمنطقة، ويوم الأربعاء قتلت غارة أميركية 24 مسلحا في منطقة هيران المجاورة.

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