إيران تعلن إجراء تجربة صاروخية

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)



أعلنت إيران إجراء تجربة لصاروخ عابر جديد يتجاوز مداه 1350 كلم، ومن المتوقع أن تواجه هذه التجربة بانتقادات شديدة، خصوصا من قبل الولايات المتحدة التي تطالب ايران بالكف عن إجراء تجارب صاروخية, أو إطلاق صواريخ لنقل اقمار اصطناعية الى الفضاء.

وقال وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي خلال احتفال رسمي إن تجربة الصاروخ نفذت بنجاح، فعبر 1200 كلم , وأصاب الهدف المحدد له بدقة، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الذي بث مشاهد من عملية الإطلاق.

واوضح الوزير أن الصاروخ الجديد "صمم وصنع بأيدي خبراء ومتخصصين في المنظمة الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع ويصل مداه الى اكثر من 1350 كيلومترا ويستخدم ضد الأهداف الأرضية الثابتة".

وأضاف "يمكن أن يكون جاهزا في أقصر وقت، ويحلق على علو منخفض جدا".

والصاروخ من مجموعة صواريخ سومار العابرة، وكشف عن نماذجها الأولى العام 2015 بمدى يصل إلى 700 كلم.

وجاء في تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية في لندن نشر العام 2017 ، أن ايران تعمل على تطوير نحو 12 نوعا من الصواريخ يراوح مداها بين 200 و2000 كلم، ويمكن ان تحمل شحنات يراوح وزنها بين 450 و1200 كلغ.

ولم تخف الدول الغربية قلقها إزاء هذا البرنامج الصاروخي، وتتهم ايران بالسعي لزيادة مدى صواريخها، ما سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.

إلا أن ايران تؤكد أن برامجها الصاروخية محض دفاعية، وترفض مناقشة قضايا تعتبرها سيادية وتتعلق بأمنها القومي.

بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2231 على ايران "الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بصواريخ بالستية معدة لنقل شحنات نووية، ومن ضمنها التجارب المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وهناك تفسيران متناقضان لهذه الفقرة من قرار مجلس الامن، واحد للدول الغربية وآخر لايران.

وكان الاميرال علي شمخاني أمين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران اعلن الثلاثاء أن بلاده "لا ترغب" في زيادة مدى هذه الصواريخ. وتزامن هذا الموقف مع ضغوط غربية جديدة على طهران بسبب برامجها لتطوير صواريخ بالستية.

وقال الضابط الايراني الرفيع في هذا الصدد "على الصعيدين العلمي والعملاني لا شيء يمنع ايران من زيادة مدى صواريخها. الا أن ايران ورغم جهودها المتواصلة لتحسين دقتها، استنادا الى عقيدتها الدفاعية وحدها، فإنها لا ترغب على الاطلاق في زيادة مدى هذه الصواريخ".

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