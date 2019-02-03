أمريكا.. الكشف عن تفاصيل قضايا اغتصاب بطلها "إل تشابو"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن قضايا اغتصاب، مرتبطة بتاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين غوزمان المعروف بـ"إل تشابو". وكانت محكمة أمريكية أفرجت عن تفاصيل هذه القضايا، وسيواجه آل تشابو عقوبة السجن مدى الحياة في حال تمّت إدانته، خلال المحاكمة التي ستجري له يوم غدٍ الإثنين.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "غوزمان متهم بالاعتداء جنسياً على فتيات قاصرات بعمر الـ13 من العمر، وأطلق عليهنّ لقب فيتامينات".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "القاضي الفيدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، بريان كوغان، وافق على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بقضايا إل تشابو الجنسية"، لافتةً إلى أنّ "الأخير كان يعتبر أن ما يفعله مع الفتيات يمنحه الحياة، على حد تعبيره".

وأوضحت "نيويورك بوست" أنّ "من كشف عن هذه الاعترافات، هو السكرتير السابق لإل تشابو، إليكس سيفونتيس، وذلك بعد انقلابه عليه، في حين أنه اعترف أيضاً بالاعتداء على الفتيات".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "هذه الاعتداءات كان تحصل داخل مزرعة، بعد وضع مادة مخدرة في مشروبات تتناولها الفتيات إثر استدراجهنّ إلى السهر ما إل تشابو".

في المقابل، أعرب دفاع غوزمان عن أسفه بعد إفراج المحكمة عن تفاصيل الاعتداء الجنسي، في حين أن "التاجر الشهير ينفي الوقائع المنسوبة إليه".

(خواكين غوزمان - afp- USA Today)

مصدر الصورة: Stirile ProTV

للمزيد:

قصة مؤلمة.. شابة تُصاب بالشلل بعد لمسها قطة!