ألبانيا توقف 32 شخصا بتهم تهريب مهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الألبانية توقيف 32 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة تهريب مهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا باستخدام وثائق مزوّرة.

ويدفع المهاجرون نحو 13 ألف دولار للحصول على وثائق سفر مزوّرة لبريطانيا , وما يصل إلى 23 ألف دولار لوثائق مماثلة للولايات المتحدة وكندا.



وذكرت الشرطة في بيان أنّ قائمة الموقوفين تتضمن ضابط شرطة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن أربعة أشخاص يعتقد أنهم جزء من العصابة التي تنشط في هذا البلد البلقاني الصغير.

وأضافت أنّ العصابة المزعومة زوّرت أيضا وثائق لمجرمين خطرين مطلوبين لدى السلطات الألبانية.

وأوضحت الشرطة أن المهاجرين تم تهريبهم عبر مونتينيغرو وإيطاليا واليونان وفرنسا والنروج.

وعثرت الشرطة أيضا على أربع ورش تصنع وثائق مزوّرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من جوازات السفر المزوّرة والأختام ووثائق مختلفة.

وتشكّل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد جزءا أساسيا من محاولة ألبانيا الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.





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