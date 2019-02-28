8 أطنان من الذهب تُنقَل من خزائن البنك المركزي الفنزويلي

أخبار الآن - كاراكاس - فنزويلا (وكالات)

أفادت مصادر حكومية فنزويلية و نائب معارض لرويترز أن ثمانية أطنان على الأقل من الذهب نُقلوا من خزائن البنك المركزي الفنزويلي خلال الأسبوع الماضي في أحدث إشارة على يأس الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على العملة الصعبة في ظل اشتداد العقوبات.

النائب المعارض أنجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية أخرى قالوا إن الذهب تمّ نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك.

وأكّد ألفارادو بأنهم يخططون لبيعه في الخارج بشكل غير قانوني. هذا ولم يرد البنك المركزي الفنزويلي على طلبات للتعليق.

ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية، التي تحدثت بعد أن طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إلى أي وجه نقل البنك الذهب. وقالوا إن العملية تمت بينما كان رئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيغا في رحلة إلى الخارج.

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