واشنطن تحذر من أيّ تحرك عسكري من الهند وباكستان

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

حذر مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، من مخاطر إقدام الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية المرتفعة بشكل غير مقبول.

وقال إن المخاطر المحتملة المرتبطة بمزيد من التحركات العسكرية من أي من الجانبين مرتفعة بشكل غير مقبول على البلدين وجيرانهما والمجتمع الدولي.

كما أضاف أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان , وتدعو الجانبين للتحرك فوراً لنزع فتيل التوتر

بين البلدين الجارين النووين بعد أن قصفت الهند موقعاً داخل باكستان تقول إنه تابع لجماعة تبنت الهجوم الأخير على الشرطة الهندية في إقليم كشمير.

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