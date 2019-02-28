مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

دعت واشنطن مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في فنزويلا , وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إليها. وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار سيصطدم بمعارضة من روسيا.

هذا ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء لإقرار , دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين لحق النقض أو الفيتو. والدول الخمس الدائمة العضوية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.



وتخالف روسيا الولايات المتحدة بشأن الحملة التي تقودها أميركا من أجل اعتراف دولي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. وأعلن غوايدو الشهر الماضي نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واقترحت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر مشروع قرار على مجلس الأمن مما دفع روسيا لاقتراح مشروع منافس لم يتضمن أي إشارة للانتخابات أو المساعدات. واطلعت رويترز على نسخة معدلة لمشروع القرار الأميركي جرى توزيعها الأربعاء. ولم يتضح إن كانت روسيا تنوي طرح مشروعها للتصويت أيضا.

ويطلب مشروع القرار الأميركي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف مراقبين دوليين. ويؤكد مشروع القرار على الحاجة لضمان سلامة جميع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة والتي يرأسها غوايدو.

وقال مبعوث أميركا إلى فنزويلا إيليوت أبرامز لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إنه يخشى على سلامة غوايدو لدى عودته إلى فنزويلا.

وتوجه غوايدو إلى كولومبيا يوم السبت للمشاركة في الجهود التي استهدفت دخول المساعدات إلى فنزويلا عبر الحدود مع كولومبيا. واجتمع حينها مع أعضاء من مجموعة ليما التي تضم دولا من الأرجنتين حتى كندا يوم الاثنين في بوغوتا.

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