غوايدو في البرازيل للقاء بولسونارو

أخبار الآن | برازيليا - البرازيل (أ ف ب)



يصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيسا بالوكالة،، إلى البرازيل للقاء الرئيس جاير بولسونارو.

وقالت سفيرة فنزويلا المعينة من قبل غوايدو في البرازيل ماريا تيريزا بيلاندريا إن غوايدو سيلتقي أيضا "عددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية في برازيليا التي اعترفت به رئيسا للنظام الانتقالي في فنزويلا".

وكانت الحكومة البرازيلية التي يقودها الرئيس اليميني القومي جاير بولسونارو وصفت ب"الديكتاتور" نيكولاس مادورو وقدمت منذ توليها مهامها في الأول من كانون الثاني/يناير دعما فعليا للمعارضة الفنزويلية.

وكان غوايدو حضر الإثنين في بوغوتا اجتماعا لمجموعة ليما المؤلّفة من دول مناوئة للرئيس مادورو والتي طالبت بانتقال ديموقراطي في فنزويلا ودانت "الوضع الإنساني الخطير" في هذا البلد.

لكنها استبعدت استخدام القوة الذي تطرحه واشنطن حليفة زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يريد العودة إلى بلده.

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