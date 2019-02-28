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طلب جديد من كارلوس غصن للافراج عنه بكفالة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (أ ف ب)

أعلن اليوم  محامو الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز" كارلوس غصن أنهم قدّموا طلباً جديداً للإفراج عنه بكفالة.

كارلوس غصن موقوف في طوكيو منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الاشتباه بتورطه في تجاوزات مالية، 

حيث وجهت إليه ثلاث تهم باستغلال الثقة، وعدم التصريح عن إيرادات في كشوف قدمها إلى سلطات البورصة من 2010 إلى 2018.

هذا وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
 

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#أخبار عالمية #نيسان #كارلوس غصن #ميتسوبيشي

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