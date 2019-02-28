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سيول تعتبر أن نتيجة قمة ترامب - كيم مؤسفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبر مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن الأسف لعدم التوصل إلى "اتفاق كامل" في القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي التي انتهت بدون تفاهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز "تقدم مهم".

وقال المتحدث باسم الرئاسة كيم ايوي-كيوم في بيان "من المؤسف أن الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يتوصلا إلى اتفاق كامل بشأن قمة اليوم". وأضاف "لكن من الواضح على ما يبدو أنه تم إحراز تقدم مهم أكثر من أي وقت مضى".
 

 

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