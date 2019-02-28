توقف آلاف رحلات الطيران من وإلى باكستان

أخبار الآن | إسلام أباد - باكستان (وكالات)

ذكرت خدمة تتبع الطيران العالمية Flightradar24 أن الرحلات الجوية الدولية التي تعبر بين المجال الجوي الهندي والباكستاني تأثرت بالتوتر الواقع بين البلدين،

ما تسبب في عودة بعض الرحلات إلى المطارات التي أقلعت منها، في حين أن البعض الآخر توجه إلى مطارات بديلة، وفق ما ذكر موقع "وان إنديا".

و ذلك بعد أن قرّرت باكستان، وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من عدة مطارات منها لاهور ومولتان وفيصل آباد وسيالكوت وإسلام آباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.



وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، قد قال إن بلاده لا تأمل في تصعيد الأوضاع على الحدود مع الهند، لكنها مستعدة في حالة اضطرت إلى ذلك، مؤكدا أن الغارات التي شنتها القوات المسلحة الهندية هي ممارسة للحق في الدفاع عن النفس.

وكتب فيصل في تغريدة على حسابه بموقع "توتير" إن "الغارات التي تم شنها في المجال الجوي الباكستاني لها هدف واحد وهو ممارسة حقنا وقدرتنا في الدفاع عن أنفسنا، لا نأمل في تصعيد الأوضاع لكننا مستعدون بالكامل إذا اضطررنا لهذا".

في سياق متصل، قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.

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