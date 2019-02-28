تغطية لحظة بلحظة لتطورات قمة ترامب وكيم في هانوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي صباح اليوم محادثاتهما الرامية للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وإليكم التفاصيل وفق ورودها:

- البيت الأبيض: لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وكيم في قمة هانوي

- ترامب وكيم يغادران مقر القمة الأمريكية الكورية الشمالية دون الإعلان عن اتفاق

- الزعيم الكوري الشمالي: لو لم أكن مستعدا لنزع السلاح النووي لما كنت هنا في القمة مع الرئيس الأميركي

- كيم يرحب بفتح مكتب ارتباط اميركي في كوريا الشمالية

للمزيد:

ترامب: لسنا في عجلة للتوصل إلى اتفاق نووي مع كوريا الشمالية