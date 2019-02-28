تغطية لحظة بلحظة لتطورات قمة ترامب وكيم في هانوي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي صباح اليوم محادثاتهما الرامية للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.
وإليكم التفاصيل وفق ورودها:
- البيت الأبيض: لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وكيم في قمة هانوي
- ترامب وكيم يغادران مقر القمة الأمريكية الكورية الشمالية دون الإعلان عن اتفاق
- الزعيم الكوري الشمالي: لو لم أكن مستعدا لنزع السلاح النووي لما كنت هنا في القمة مع الرئيس الأميركي
- كيم يرحب بفتح مكتب ارتباط اميركي في كوريا الشمالية
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