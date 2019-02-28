بريطانيا.. بعد اغتصاب 9 رجال لقاصرتين.. هكذا حكم عليهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (bbc)

في حادثة هي الأفظع والأبشع على الاطلاق في بريطانيا قضت المحكمة بسجن تسعة رجال اغتصبوا واستغلوا جنسيا فتاتين مراهقتين كانتا تعيشان في بيت لرعاية القاصرين في مدينة برادفورد.

وخلال المحاكمة، التي استمرت أكثر من ستة أسابيع، قالت المدعية كارما ميلي إن العصابة استغلت ظروف الفتاتين وعمرهما الصغير آن ذاك حيث كانتا في الـ١٤ من عمرهما فقط .

وأضافت: "بعض المُدعى عليهم كانوا في الواقع عنيفين واستخدموا الإجبار في علاقتهم مع الفتاتين، واستخدم آخرون الكحول والمخدرات، بينما ظللهما آخرون بالإيحاء بعلاقات عاطفية معهما من أجل تسهيل استغلالهما جنسيا".

واستمعت محكمة برادفورد إلى تفاصيل عن الانتهاكات التي بدأت بعد انتقال الفتاتين إلى بيت رعاية القاصرين في عام 2008.

وقد أدين الرجال التسعة بجرائم عدة من بينها 22 جريمة اغتصاب والتحريض على بغاء الأطفال. كما برأت المحكمة عشرة متهمين آخرين من تهمة الاغتصاب.

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وحكم على الرجال المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين 20 سنة و 18 شهرا.

واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادة أشارت إلى أن أحد المتهمين ويدعى، بشارات خلق، هو أول من التقى بالفتاتين في عام 2008، عندما كان عمره 27 عاماً وكانت الفتاتان بعمر 14 عاماً، ثم أخذهما إلى محطة وقود سيارات واشترى لهما زجاجة كحول.

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اليوم الفتاة فيونا جودارد تبلغ من العمر 25 عاماً وهي أحد المعتدى عليهم وقد قررت أن تظهر باسمها الحقيقي ، متخلية عن حقها في إخفاء هويتها ، لإيصال رسالة مفادها أن المغتصبة ضحية ، لا خجل فيما حصل لها .

وظهرت هذه الادعاءات إلى النور في عام 2014 عندما شاهدت فيونا جودارد تقريرا عن الاعتداءات الجنسية على مئات الفتيات الصغيرات في روثرهام على برنامج في بي بي سي، فطلبت من شريكها في ذلك الوقت الاتصال ببي بي سي ليقول إن سوء معاملة مماثل يحدث في مكان آخر، ثم أبلغت هيئة الإذاعة البريطانية الشرطة بشكل مناسب.

وأصدرمجلس مدينة برادفورد بياناِ قال فيه "إن مجلس حماية الأطفال سيبحث عن كثب في هذه الحالة حتى لا تتكررثانية" .

مصدر الصوة : بي بي سي

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