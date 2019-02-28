باكستان تبدي استعدادها لإطلاق سراح الطيار الهندي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيتم إطلاق سراح الطيار الهندي المحتجز لديهم منذ اختراقه الأجواء الباكستانية يوم الجمعة كبادرة حسن نية، كما أبدى استعداده لإجراء محادثة تليفونية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قد أكد أن بلاده مستعدة لإطلاق سراح الطيار الهندي, إذا كان ذلك سيؤدي إلى خفض التوتر الأخير مع نيودلهي.

وتابع: "نحن عازمون على إعادة الطيار الهندي الأسير لو أدى ذلك لخفض التصعيد".

وكان سفير باكستان لدى واشنطن دعا الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكبر في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.

وأغلقت باكستان، الأربعاء، مجالها الجوي حتى إشعار آخر بعد قليل من إعلانها إسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان "إنه تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر".

كما أعلنت السلطات الهندية تعليق الرحلات الجوية في مطار "أمريتسار" الدولي.

وطالب وزير الخارجية الباكستاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، بالمساعدة على تخفيف التوتر الذي تصاعد بشدة بين بلاده والهند، بعد تفجير انتحاري شهده الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وحمّلت نيودلهي "إسلام آباد" المسؤولية عنه.

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