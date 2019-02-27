وزير الخارجية الإيراني يتراجع عن الاستقالة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تراجعه عن استقالته رسميا في منشور على تطبيق أنستغرام، معزيا السبب إلى الدعم الذي حظي به خلال الساعات الماضية.

وأعرب ظريف عن رغبته في عودة وزارة الخارجية الإيرانية إلى مكانتها في ملفات السياسة الخارجية، وأن تؤدي دورها وفقا للقوانين المحلية ونصوص الدستور الإيراني.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت، الثلاثاء، أن الرئيس حسن روحاني لم يقبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي تقدم بها أمس عبر حسابه على أنستغرام.

وجاءت الاستقالة بعد ساعات من زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران، وكان جواره الرئيس الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ويرى مراقبون في أسباب الاستقالة التي أعلنها ظريف أنها تكشف عن خلافات شديدة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني حول كيفية إدارة نفوذ طهران في دول المنطقة.

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