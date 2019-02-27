واشنطن تحث مجلس الأمن لإرسال مساعدات لفنزويلا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة ( رويترز )



قال عضو في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي التصويت هذا الاسبوع على مشروع قرار يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الانسانية الى فنزويلا.

وأكد إليوت أبرامز للصحفيين قبل اجتماع ٍ للمجلس بشأن الأزمة في فنزويلا، إنه من المتوقع أن يصدر قرار هذا الاسبوع يدعو إلى إدخال المساعدات الانسانية إلى فنزويلا.

من جانبها، أيّدت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الثلاثاء الدعوة إلى إدخال المساعدات إلى فنزويلا، داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية لحل الأزمة السياسية في هذا البلد، وذلك قبيل بدء الاجتماع الذي طلبت الولايات المتحدة انعقاده.



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