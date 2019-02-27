هل أدى ضغط المتشددين في إيران لاستقالة ظريف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (gulfnews )

يعتقد كثير من المحللين ان الاستقالة جاءت نتيجة لضغوط واجهها من المتشددين الرافضين للتعاطي مع الغرب ، فظريف عراب الاتفاق النووي والانفراج الجزئي بالعلاقات مع الغرب وفك الحصار الاقتصادي عن إيران .

استقالة ظريف ادت إلى غضب شعبي وخيبة أمل في الجمهورية الإسلامية ، وفقاً لتريتا بارسي ، مؤسس المجلس القومي الإيراني الأمريكي والرئيس الحالي له.

وقال بارسي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة ان ما يقرب من 150 نائبا قدموا التماسا الى الرئيس الايراني حسن روحاني بعدم قبول خطاب استقالة ظريف.

لماذا استقالة ظريف تهدد الإتفاق النووي؟

وقال بارسي: "من الواضح جداً أن هذه الخطوة تكشف عن مقدار الدعم الذي يحظى به ظريف ، في مقابل المتشددين الذين استمروا في مهاجمة ظريف لفترات طويلة "

وينظر إلى ظريف الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة على أنه مهندس خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) ، وهو الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 والذي حد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. ومع ذلك ، فإن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانسحاب أمريكا من الاتفاق أعطى المتشددين الكثير من القوة لانتقاد سياسات كل من روحاني وظريف.

وويضيف بارسي :"أنا لا أقول أن ظريف كان ينوي الاستقالة ، ولكن الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان وسيلة له لإبلاغ الجمهور بقراره".

أما أحمد كامل البحيري ، خبير الشؤون الإيرانية في مركز الدراسات الإستراتيجية للأهرام في القاهرة ، فيرى أن الطريقة التي أعلنت بها الاستقالة تظهر أنها جاءت كرد فعل.

وقال البحيري لـ "غلف نيوز": "إنها رسالة استسلام غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بدلاً من تقديم خطاب استقال رسمي إلى الرئيس الإيراني".

ولم يحدد ظريف أي سبب لقراره بالاستقالة ، الذي تزامن مع زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد الأولى إلى طهران منذ بداية الحرب السورية. حيث التقى الأسد بالقائد الأعلى آية الله علي خامنئي وروحاني.

أبرز المحطات لظريف في السياسة الخارجية الإيرانية!

وبينما تكهنت بعض التقارير الصحفية بأن ظريف قد استقال احتجاجًا بعد عدم إبلاغه بزيارة الأسد. قال محللون ان الزيارة ليست سوى عنصر واحد من الضغوط المتزايدة التي واجهها من المتشددين مؤخراً بسبب الاتفاق النووي ومصيره .

وأثنى الإعلام على ظريف لأنه قدم "أداء مذهلاً" بعد أن انتقد سياسة ترامب الخارجية في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن هذا الشهر وطالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد لحماية الاتفاق النووي.

وقال بارسي "أداء ظريف في ميونيخ جعله يحظى بشعبية كبيرة في إيران ، وحتى المتشددون كان عليهم أن يعترفوا بنجاحاته". ويقول "لقد وضعه في موقف قوي".

وقال بارسي: "إذا بقي جواد ظريف ، فسيكون في موقف أقوى مما كان عليه من قبل، أما اذا غادر مركزه ، فاعتمادا على من يحل محله ".

وأكد بارسي على أنه إذا تم استبدال ظريف بمتشدد ، "فستكون بمثابة العودة لعهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد"، الذي زاد من عزلة إيران" .

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