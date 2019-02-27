ترامب يتوقع مستقبلاً رائعاً لكوريا الشمالية بلا نووي

أخبار الآن | هانوي – فيتنام (أ ف ب)

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبلاً "رائعاً" لكوريا الشمالية في حال وافق زعيمُها كيم جونغ-أون على التخلّي عن الترسانة النووية لبلاده.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم، ويمكن لكوريا الشمالية أن تـَفعل الأمر نفسه وبسرعة كبيرة , إذا قرّرت نزع سلاحها النووي، مضيفاً أن الإمكانيات رائعة والفرصة عظيمة لتحقيق ذلك.

وغالباً ما يستخدم ترامب في تغريداته كتابة بعض الكلمات بالحرف العريض للتشديد على معناها.

ويلتقي ترامب وكيم مساء اليوم الأربعاء في اجتماع ثنائي يليه عشاء يشاركهما فيه مستشاروهما، قبل أن يلتقي الزعيمان مجدّداً الخميس.

وتكتسب هذه القمّة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي أهمية بالغة ويأمل ترامب أن تثمر نزع السلاح النووي لـ بيونغ يانغ.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بأن تتخلّى عن ترسانتها النووية بشكل كامل ويمكن التحقق ومنه ولا عودة عنه.

لكنّ بيونغ يانغ تربط نزع أسلحتها النووية بتحقيق سلسلة شروط من أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها ووقف ما تصفه بالتهديدات الأمريكية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والمنطقة عموماً.

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