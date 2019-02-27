ترامب وكيم متفائلان مع بدء قمتهما الثانية في هانوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تفاؤلاً اليوم الأربعاء، في هانوي في مستهل قمتهما الثانية بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.

وخلال تصريحات مقتضبة للإعلام، قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة "ناجحة جدا"، علماً أنها تركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً أنها ستكون "مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى".

من جانبه، أكد كيم لترامب أن القمة ستخرج بنتيجة يرحب بها الجميع"، مضيفاً أنه سيفعل ما بوسعه لتحقيق ذلك".

وتصافح الرجلان أمام صف من الأعلام الأمريكية والكورية الشمالية داخل فندق وسط في العاصمة الفيتنامية.

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.

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