بدء اللقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

بدأت منذ قليل فعاليات اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوري الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي

وأشار ترامب ترامب بنجاح القمة الأولى مع كيم، فيما ونأمل أن يكون هذا اللقاء بنفس المستوى وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر، التقارير المرتبطة بنواياه نحو كوريا الشمالية، مشيراً بتعاونه مع كيم جونغ أون على نزع السلاح النووي ، وجعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية.

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