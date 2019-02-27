باكستان تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند

أخبار الآن| اسلام أباد- باكستان (أ ف ب)

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني إغلاق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند . جاء ذلك تزامنا مع اسقاط باكستان طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير الاربعاء كما أعلن متحدث عسكري قائلا إنه تم اعتقال طيار هندي.

وكتب المتحدث باسم الجيش الجنرال آصف غفور في تغريدة "لقد أسقط سلاح الجو طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني" مضيفا أن طائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الاخرى في الجانب الهندي.

وقال "لقد تم اعتقال طيار هندي على الارض من قبل العسكريين".

ويأتي هذا البيان فيما أعلنت مصادر هندية ان مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي في كشمير الهندية لكنها ارغمت على العودة أدراجها فوق خط المراقبة الذي يفصل شطري الإقليم المتنازع عليه.

وقال مسؤول حكومي كبير في الشطر الهندي من كشمير لوكالة فرانس برس إن المقاتلات الباكستان عبرت لفترة وجيزة الحدود لكن سلاح الجو الهندي أرغمها على العودة.

وذكرت وكالة برس تراست اوف انديا إن مقاتلات باكستانية عبرت الأجواء في بونش ونوشيرا، وهما موقعان على الجانب الهندي من خط المراقبة، لكن تم إرغامها على العودة.

وقالت الوكالة إن الطائرات الباكستانية أسقطت قنابل أثناء عودتها لكن دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك أدى إلى وقوع أضرار أو إصابات.

وأصدرت الخارجية الباكستانية ايضا بيانا قالت فيه ان سلاح الجو "تعرض لضربات" عبر الحدود المعروفة باسم خط المراقبة الاربعاء لكن بدون اعطاء توضيحات.



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