الشرطة السويدية تعتقل روسي بشبهة التجسس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء،أن قوات الأمن اعتقلت في ستوكهولم، روسيا يشتبه في أنه جاسوس.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث يعتقد أنه كان يمارس "نشاطا إجراميا منذ عام 2017 على الأقل"، وامتنعت عن ذكر اسم المشتبه به.

وقال دانيل ستنلينغ رئيس وحدة مكافحة التجسس في الشرطة في بيان: "نشتبه في أن ضابطا بالمخابرات الروسية يعمل في السويد تحت غطاء دبلوماسي جنده".

وقالت الشرطة إن المعتقل يعمل في قطاع التكنولوجيا السويدي، ولديه معلومات تهم أجهزة المخابرات الأجنبية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن جهاز المخابرات الخارجية الروسي امتنع عن التعليق على الأمر.

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