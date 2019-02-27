السجن لخبيري إنترنت بتهمة الخيانة في روسيا

... كاسبرسكي: أمن الأجهزة المحمولة يأتي ثالثاً في إهتمام المؤسسات أوضحت شركة "كاسبرسكي لاب" المتخصصة في مجال أمن تقنية المعلومات أهمية أنظمة إدارة الأجهزة المحمولة للمؤسسات.

... الإنترنت في العلاقة الزوجية.. الآثار والحدود توصلت دراسة حديثة أنجزتها شركة "كاسبرسكي لاب"، إلى أن الحياة الشخصية على الإنترنت قد تصبح عرضة للخطر إذا ما تداخلت مع العلاقات بين الأزواج في الحياة الواقعية..

... البغدادي في أول ظهور علني له يدعو إلى طاعته نشر على موقع يوتيوب شريط فيديو منسوب لأبي بكر البغدادي زعيم داعش يقال إنه من خطبة الجمعة في الجامع الكبير بمدينة الموصل في العراق . وكان تنظيم داعش أعلن قبل أيام عن ما أسماه "دولة الخلافة الإسلامية" التي تمتد وفق تسجيل صوتي سابق للبغدادي من مدينة حلب شمال سوريا إلى مدينة ديالى في العراق مرورا بمدينة الرقة شرق سوريا التي يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عام .

... كيف تسببت زيارة الأسد لطهران باستقالة ظريف؟ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله، إن سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني

... مقتل حوالي 60 مجرماً شمال غرب نيجيريا ذكر مسؤولون أمنيون الخميس أن حوالي 60 مجرماً قتلوا خلال مواجهة مع قرويين وعناصر ميليشيات في ولاية زمفارا، شمال غرب نيجيريا.