احتجاز شحنة "فودكا" قبل وصولها لزعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

قالت الجمارك الهولندية إنها اعترضت شحنة تضم آلافا من زجاجات الفودكا، في طريقها إلى مسؤولين في كوريا الشمالية، وعلى رأسهم زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وأشارت وسائل إعلام هولندية، الى أن الجمارك اكتشفت الشحنة التى تم إخفاؤها داخل حاوية بسفينة صينية.

وفي وقت سابق، توقفت السفينة المصنوعة في روسيا، بميناء هامبورغ الألماني، وكانت على بعد يوم واحد من ميناء روتردام الذي يعد من أكبر مرافئ العالم.

وبحسب السلطات، فإن البيانات المعلنة أشارت لتوجه السفينة نحو ميناء صيني، لكن السلطات تلقت تنبيها آليا يشير إلى أنها تقصد كوريا الشمالية، وهو ما جعل الجمارك تطلب التفتيش.

وقال مدير إدارة المخاطر في سلطات الجمارك الهولندية أرنو كويغ، إنه لا يرغب في كشف المزيد من التفاصيل بشأن الاستراتيجية المعتمدة في عملية المراقبة.

وأضاف: "ما أستطيع أن أقوله لكم، استنادا إلى المعلومات المتاحة، هو أننا اشتبهنا في أن تكون هذه الحاوية بالتحديد على علاقة بالعقوبات المفروضة نظام كوريا الشمالية".

وتحظر عقوبات فرضتها الأمم المتحدة قبل منذ أكثر من عقد، بيع أي منتجات فاخرة لكوريا الشمالية، في مسعى إلى الضغط على نظام البلاد حتى يتخلى عن برنامجه الصاروخي والنووي.



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