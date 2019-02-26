عبر الانستغرام.. الرئيس الإيراني يرفض استقالة ظريف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في حسابه على "إنستغرام"، الثلاثاء، إنه رفض الاستقالة التي تقدم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت في وقت سابق إن روحاني لم يقبل استقالة ظريف، لتنفي ما ورد في تقارير لوسائل الإعلام.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله: "كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بخلاف ما ذكره على حسابه على إنستغرام، غير دقيقة".

وأضاف قاسمي: "وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم، فإن الاستقالة لم تُقبل".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، على منشور في تطبيق "إنستغرام" الاثنين.

ونشر جواد ظريف، رسالة استقالته، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

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