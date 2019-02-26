ترامب يصل إلى هانوي لعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هانوي لعقد قمة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان كيم قد وصل صباح اليوم على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيغادر كيم محطة قطارات دونغ دانغ، الفيتنامية الحدودية مع الصين على متن سيارة تقلّه إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.

وكانت قوات الأمن الفيتنامية أغلقت محطة القطارات في دونغ دانغ تمهيداً لوصول الزعيم الكوري الشمالي، كما أعلنت إغلاق الطريق السريع المؤدّي من البلدة الحدودية إلى العاصمة هانوي بين الساعة السادسة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر (07,00 إلى 15,00)، وذلك كي يتسنّى لموكب كيم عبوره بدون عوائق.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

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