الهند تؤكد مقتل "عدد كبير" من المسلحين بغارة في كشمير

أخبار الآن | باكستان - (أ ف ب)

قال وزير في الحكومة الهندية، الثلاثاء، إن مقاتلات من جيش بلاده وجهت ضربات لـ"معسكرات متشددين" داخل باكستان.

كما صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الهندية أن ضربة جوية شنتها نيودلهي على معسكر للتدريب أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتلين كانوا يعدون لهجوم على الهند.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي غوخالي لإحدى وسائل الإعلام إن الغارة استهدفت معسكر جماعية "جيش محمد" في بالكوت وجرت لأن نيودلهي تعتقد أن هجمات انتحارية في الهند "وشيكة".

واضاف أنه "تمت تصفية عدد كبير جدا من إرهابيي ومدربي وكبار قادة مايسمى جيش محمد ومجموعات من المتطرفين الذين يتم تدريبهم لعمليات إنتحارية .

ويأتي هذا التطوّر العسكري في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين النوويتين الجارتين توتراً شديداً منذ 14 فبراير حين قتل 41 عسكرياً هندياً في كشمير في هجوم انتحاري اتّهمت نيودلهي إسلام أباد بالضلوع فيه، وهو اتّهام سارعت الحكومة الباكستانية إلى نفيه.

وقال المتحدّث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور في تغريدة على تويتر إنّ "سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة" الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين البلدين، بحسب وكالة "فرانس برس".

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