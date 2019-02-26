العالم يترقب قمة ترامب - كيم في هانوي

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يترقب العالم أجمع القمة التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بخصوص البرنامج النووي لـ بيونغيانغ

ترامب كان كتب قبل يومين على موقعه في تويتر تغريدة قال فيها إن كوريا الشمالية يمكن أن تكون قوة اقتصادية عظمى بلا نووي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرتبط بـ علاقة عظيمة مع الزعيم كيم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى هانوي لعقد قمة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

أما كيم فقد سبقه إلى هانوي حيث وصل صباح اليوم على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيغادر كيم محطة قطارات دونغ دانغ، الفيتنامية الحدودية مع الصين على متن سيارة تقلّه إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.

وكانت قوات الأمن الفيتنامية أغلقت محطة القطارات في دونغ دانغ تمهيداً لوصول الزعيم الكوري الشمالي، كما أعلنت إغلاق الطريق السريع المؤدّي من البلدة الحدودية إلى العاصمة هانوي بين الساعة السادسة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر (07,00 إلى 15,00)، وذلك كي يتسنّى لموكب كيم عبوره بدون عوائق.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

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