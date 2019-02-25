ترامب يؤجل زيادة التعريفات الجمركية على الصين

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة رسوم جمركية على سلع صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا.

واوضح ترامب انه قرر تأجيل زيادة الرسوم على الصادرات الصينية بعد احراز تقدم كبير في المحادثات التجارية بين بلاده والصين.

وكشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي.

وكتب ترامب على تويتر "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة".

وأضاف "كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جدا، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من مارس. وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي (جينبينغ) في مارالاغو لإبرام اتفاق. نهاية أسبوع جيدة جدا للولايات المتحدة والصين".

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