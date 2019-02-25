ترامب وكيم قد يعلنان الخبر المنتظر في هانوي

أخبار الآن | هانوي - فيتنام - (وكالات)

نقلت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله، إن واشنطن و بيونغ يانغ قد تتفقان على إعلانِ انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953

وذلك خلال القمة الذي يعقدها الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي هذا الأسبوع.

وكان ترامب قد أشار سابقاً إلى رغبتهِ إنهاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، إذا تم إحراز تقدم حقيقي بشأنِ نزع السلاح النووي.

وأوردت يونهاب أن المتحدث باسم مكتب الرئاسة كيم ايوي كيوم، قال في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان جدول أعمال القمة يتضمن إعلان انتهاء هذه الحرب: "الاحتمال موجود"، وفق ما نقلت "رويترز".

وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي، الأربعاء والخميس، بعد 8 أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة التي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أميركي خلال وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي، والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

وكان ترامب قد قال لحكام الولايات في البيت الأبيض، الأحد، إنه "سعيد" مادامت كوريا الشمالية مستمرة في وقف اختبار الأسلحة.

وقال الرئيس الأميركي، إنه يعتقد أنه متفق في الرأي مع كيم، وأنهما أقاما"علاقة جيدة جدا جدا".

وتضغط إدارة ترامب على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يشكل بالإضافة إلى قدرات بيونغ يانغ الصاروخية تهديدا للولايات المتحدة، قبل إمكان توقع حصولها على أي تنازلات.

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