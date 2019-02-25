امريكا بصدد اعلان "خطوات ملموسة" بشأن فنزويلا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيعلن "خطوات ملموسة" و"تحركات واضحة" لمواجهة الأزمة الفنزويلية عندما يلتقي، غداً الإثنين، عدداً من قادة دول المنطقة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، لكنه أحجم عن كشف تفاصيل.

وقال المسؤول، اليوم الإثنين، في تصريح للصحافيين طالباً حجب اسمه: "ما حدث أمس لن يردعنا عن السعي لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا".

ومنعت قوات فنزويلية ومجموعات متحالفة مع الرئيس نيكولاس مادورو، قوافل مساعدات أمريكية من دخول فنزويلا، أمس السبت.

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