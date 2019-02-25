السويد تحتج على نشاط الطيران الروسي الحربي الخطير

أخبار الآن | ستوكهولم - السويد ( وكالات )

قالت السويد إنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم، الاثنين، بشأن تحليق طائرة حربية روسية من طراز سوخوي "بشكل غير احترافي"، فوق طائرة استطلاع سويدية الأسبوع الماضي، واصفة الحادثة بـ"الخطيرة".

وأعلنت ستوكوهولم أنها ستطلب تفسير حول سبب تحليق طائرة حربية روسية على ارتفاع 20 مترا فقط من طائرة استطلاع سويدية، في مجال جوي دولي فوق بحر البلطيق في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الناطقة باسم الخارجية السويدية، ديانا كودهايب، لهيئة الإذاعة السويدية "إس في تي"، إن السويد تعتبر حادثة الثلاثاء "خطيرة"، وأن الطائرة الروسية سوخوي سو- 27 تصرفت "بشكل غير سليم وغير احترافي بطريقة هددت أمن الطيران"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وكانت الطائرة السويدية من طراز "غلف ستريم" في مهمة استطلاع دورية، عندما مرت بها الطائرة الروسية على مسافة قريبة للغاية. ونشر الجيش السويدي صورة للحدث.

وفي يناير الماضي انتهكت طائرة استطلاع روسية ترافقها طائرتين من طراز سو- 27 المجال الجوي السويدي لفترة وجيزة.

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