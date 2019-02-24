واشنطن تنتقد محاولات الدعم الأوروبي لإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتقدت سيغال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جهود فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لدعم الاتفاق النووي الإيراني من خلال إنشاء قناة خاصة تهدف إلى تسهيل التجارة بين أوروبا وإيران.

وأوضحت أن إنشاء قناة مالية أوروبية لدعم إيران، سيمكنها من استمرار تمويل الإرهاب بدلاً من أن تكون في مصلحة الشعب الإيراني. وأعلنت الدول الثلاث أن هذه الأداة المالية ستعمل تحت أعلى معايير مكافحة غسيل الأموال والامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، أكدت أن هذه القناة لن تتمكن من التعاون مع البنك المركزي الإيراني أو مؤسسات أخرى تابعة للنظام الإيراني لأنها ستكون خرقا للعقوبات الأمريكية.

وقالت سيغال مندلكر: "إيران بصفتها الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب، فإنها تعطي الأولوية لتمويل الأنظمة الوحشية والإرهابيين على حساب شعبها". وشددت على أن إيران سوف تستمر باستغلال الأموال التي ستحصل عليها لدعم الإرهاب في المنطقة والبرنامج الصاروخي المثير للجدل الذي ينتهك القرارات الأممية.

اقرأ المزيد:

بومبيو: عقوبات إيران لا تستهدف المدنيين