مقتل 3 من قوات حفظ السلام في مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ.ف.ب)

قُتِلَ ثلاثةُ أفرادٍ من بعثةِ حفظِ السلامِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في مالي من قبلِ أفرادِ عصاباتٍ أثناءَ سفرِهِمْ برّاً من العاصمةِ باماكو الى غينيا المجاورة.

وجُرِحَ مدنيٌ كانَ يقودُ مركبةً ، وفقَ بيانِ بعثةِ السلامِ في مالي والتي أعربَتْ عن صدمتِهَا من قتلِ الأفرادِ الثلاثةِ من قواتِ حفظِ السلامْ ..

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته حصيلة القتلى وقال انهم "كانوا عناصر من قوات حفظ السلام في اجازة متوجهين الى غينيا، وتعرضوا للسرقة على يد رجال عصابات أصيبوا بالذعر وأطلقوا النار عليهم".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء، فيما دعا مجلس الأمن في بيان "حكومة مالي الى اجراء تحقيق سريع في الاعتداء وسوق المرتكبين الى العدالة".

وتأسست بعثة حفظ السلام في مالي بعد استيلاء الميليشيات الاسلامية على شمال البلاد عام 2012، قبل ان تجبرهم القوات الفرنسية على التراجع في العام اللاحق.

وهدف اتفاق سلام وقعته حكومة باماكو مع الجماعات المسلحة عام 2015 إلى استعادة الاستقرار، لكن الاتفاق فشل في وقف العنف من جانب المتشددين الاسلاميين.

ومنذ انتشار بعثة حفظ السلام في مالي عام 2013 قُتل أكثر من 190 من عناصرها، منهم 120 عنصرا قضوا في أعمال عدائية، ما يجعل من بعثة "مينوسما" المهمة الأممية الأكثر تعرضا للهجمات الدامية في العالم.

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