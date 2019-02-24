محاولة لخطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنغلادش

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قال مراسل أخبار الآن محمد الحوراني في درعا ان تدور معارك عنيفة بالريف الشمالي لدرعا حيث يحاول النظام منذ الثلاثاء الماضي التقدم بإتجاه منطقة دير العدس وكفر شمس والثوار يصدون قوات النظام المدعومة بميليشياتِ حزب الله اللبناني والقواتِ الإيرانية التي تقاتل إلى جانبِ قوات النظام السوري، مكبدة ًإياها خسائر فادحة في معارك هي الأعنف في المنطقة والنظام يحاول السيطرة على بلدة دير العدس لكن بائت محاولته بالفشل وتدور الان إشتباكات على محيط بلدة دير العدس شمال الريف الغربي لدرعا وتمكن اهمية هذه البلدة الى انها تتوسط بين ثلاث محافظات وهي محافظة ريف دمشق والقنيطرة ودرعا , واضاف مراسلنا ان الثوار اصبحوا على بعد اربعين كيلو متر عن العاصمة دمشق مما ادى الى وجود قلق لدى النظام السوري .