محاولة لخطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنغلادش
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب)
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن تلفزيون بنغلادش محاولة بائت بالفشل لخطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنغلادش.
ولم ترد تفاصيل أخرى عن هوية الخاطف أو دوافعه.
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب)
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن تلفزيون بنغلادش محاولة بائت بالفشل لخطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنغلادش.
ولم ترد تفاصيل أخرى عن هوية الخاطف أو دوافعه.
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