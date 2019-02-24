ماي تعد بإجراء تصويت في البرلمان على بريكست

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن يتمّ التصويت على اتّفاق بريكست الذي أبرمته مع بروكسل بحلول 12 آذار/مارس. ماي صرّحت للإعلام البريطاني وهي في طريقها إلى القمة الأوروبية - العربية في مصر إن البرلمان لن يتمكّن من إجراء تصويت ذي معنى هذا الأسبوع، لكنه سيجريه في الثاني عشر من مارس المقبل.

وكان وزير البيئة البريطاني مايكل غوف قال في وقت سابق الأحد إنّ ماي تحرز تقدّماً في جهود تعديل بنود اتفاق بريكست وتأمل في تحقيق المزيد لدى لقائها قادة الاتحاد الأوروبي في مصر. لكن غوف قلّل من احتمال حدوث اختراق قد يسمح لمجلس العموم بالتصويت مجدّداً على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

ويتوقع أن تعقد ماي في شرم الشيخ محادثات مباشرة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار. وبعدما رفض النواب اتفاقها بشأن الانسحاب الشهر الماضي، تسعى ماي لتعديل البند الأكثر إثارة للجدل الذي ورد فيه بند شبكة الأمان المرتبط بإيرلندا.

ويبقي البند بريطانيا ضمن اتّحاد التكتل الجمركي بعد بريكست إلى حين التوصل إلى طريقة جديدة، كاتفاق للتجارة الحرة مثلاً، يضمن بقاء الحدود مفتوحة بشكل تام مع إيرلندا. وبينما يصرّ الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعيد التفاوض على نص الاتفاق، إلا أنه يدرس "الضمانات" التي يمكن تقديمها لطمأنة النواب البريطانيين بأنّ شبكة الأمان مؤقتة.

اقرأ المزيد:

ماي تؤكد إحراز "تقدّم" مع بروكسل بشأن بريكست