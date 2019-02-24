كولومبيا تفجر منزل تاجر المخدرات بابلو إسكوبار

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هدمت بلدية مديين الكولومبية أمس بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يقطنه بابلو إسكوبار، أحد أبرز آباء المافيا والمخدرات في العالم، وذلك بعد ما يزيد على ربع قرن من مقتله.

وبين تهليل جماهيري تحول المبنى المكون من ستة طوابق إلى أنقاض خلال بضع ثوانٍ.

وكانت السلطات قد اتخذت قرار الهدم في نهاية العام الفائت، لأن المبنى "بات موقعاً لتمجيد الجريمة. ولأن هدم عمارة يعني أيضاً كسر أنماط فكرية".

وقررت البلدية إنشاء حديقة عامة مكان المبنى، تمجيداً لضحايا عصابات المخدرات الذين تقول السلطات إنهم أهملوا، بينما جرى التركيز طوال السنوات الماضية على صناعة أفلام وثائقية ومسلسلات وكتابة مؤلفات تمجد إرثه، وما زال يمكن للسياح في مديين شراء تذكارات وقمصان رسمت عليها صور إسكوبار.

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